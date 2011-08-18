Тимошенко стало плохо в зале суда

Сегодня, 18 августа, около 18.00 Печерский районный суд Киева огласил перерыв в заседании по газовому делу на 10 минут в связи с тем, что подсудимая экс-премьер-министр Юлия Тимошенко почувствовала себя нехорошо и попросила выйти из зала заседаний, сообщает Корреспондент.net.

Во время обсуждения вопроса изменения меры пресечения для экс-премьера, она озвучила соответствующую просьбу выпустить ее на 5 минут.

Председательствующий в деле судья Родион Киреев огласил перерыв на 10 минут и Тимошенко вывели из зала суда.

Как сообщал Главред ранее, адвокат Тимошенко Юрий Сухов сообщил, что экс-премьер просит допустить к ней врача для взятия крови на анализ. По его словам, у нее есть «тревожные симптомы» по ухудшению ее здоровья.