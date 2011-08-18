Сына Каддафи обвинили в хищении 250 млрд долларов

Омар бен Шатван, являвшийся министром энергетики Ливии с 2004 по 2006 год и покинувший страну на прошлой неделе, обвинил сына полковника Каддафи Саифа аль-Ислама в хищении 200-250 млрд. долларов, сообщает «Зеркало недели. Украина».

«Скажу вам откровенно, в последние 10 лет, когда всеми экономическими делами в Ливии занимался сын полковника Каддафи Саиф аль-Ислам, в стране был очень высокий уровень коррупции. Вся экономика была в его руках, и те, кто работал в народном генеральном комитете, получали указания непосредственно от него», — сказал он в интервью телеканалу «Евроньюс».

При этом он отметил, что хотя подробности ему неизвестны, «Саиф аль-Ислам отвечал за операции, связанные с денежными переводами и сокрытием средств за границей».

«На самом деле, те, кто об этом рассказывают, не называют точных цифр, но если учитывать объемы нефтедобычи за последние несколько лет, то, по нашей оценке, получается, что сумма похищенного составляет около 200 или 250 млрд долларов», — сказал экс-министр энергетики Ливии.