Луценко: Тимошенко спасала страну пока Ющенко катался на лыжах

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий Луценко обвинил экс-президента Виктора Ющенко в превышении полномочий во время «газовых» переговоров с Москвой в 2009 году, сообщила пресс-служба партии «Народная самооборона».

При этом экс-министр высказал возмущение по поводу того, что прокуратура отказалась вызвать его в качестве свидетеля по делу в обвинении бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Луценко также сообщил, что еще в начале нынешнего года во время досудебного следствия написал заявление на имя генпрокурора о совершении преступления экс-президентом Ющенко, однако до сих пор никакого ответа не получил.

«Согласно Конституции, Президент не имеет права отзывать председателя самостоятельного субъекта хозяйствования с международных переговоров. А Ющенко это сделал», - отметил Луценко и добавил, что это выходит также из показаний экс-председателя «Нафтогаза Украины» Олега Дубины.

«А теперь Ющенко маскируется и всячески рассказывает, что никого не отзывал с переговоров, потому что с его стороны это было 100-процентное превышение полномочий», - заметил Луценко, добавив, что тщательно изучил полномочия Президента, предусмотренные Конституцией Украины.

«Генпрокуратура под «крышей» Януковича дала своему союзнику Ющенко свободу и возможность замаскировать свою роль в газовой катастрофе 2009 года. А вчера на допросах в суде Ющенко в очередной раз плюнул в того, кто сделал его Президентом», - заявил экс-министр.

Луценко подчеркнул, что в 2009 году премьер Тимошенко действовала в форс-мажорных условиях, вынуждена была спасать ситуацию, когда Ющенко поставил Украину на грань краха.

«Тимошенко поехала в Кремль договариваться о газовых соглашениях, а Ющенко – поехал на отдых кататься на лыжах, оставив страну на Тимошенко, когда Кремль был максимально рассержен срывом газовых переговоров», - сказал опальный экс-министр.