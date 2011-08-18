Киреев в очередной раз отказал Тимошенко

Суд отказал в ходатайстве об изменении меры пресечения для экс-премьера Юлии Тимошенко. Соответствующее решение объявил Родион Киреев после перерыва, сообщает Украинская правда

Суд не разрешил личному врачу Тимошенко осмотреть ее в связи с ухудшением самочувствия. По словам издания, ее личный врач прибыл в суд, поднялся на второй этаж, и подошел к рампе. В это время в заседании суда уже был объявлен перерыв.

Руководитель конвоя пошел к судье, но впоследствии выбежал оттуда и дал приказ вывести подсудимую из зала суда.

Сейчас Тимошенко вывезена из здания суда в СИЗО на автозаке. Защита планирует зачитать ходатайство о предоставлении врачу разрешения на осмотр экс-премьера.

Судебное заседание по делу продолжится 22 августа в 9.30. Такое решение судья принял, чтобы дать возможность подсудимой на протяжении трех дней пройти медицинское обследование.