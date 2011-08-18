Украинцы разочаровались в независимости — КПУ

Спустя 20 лет после обретения Украиной независимости, большая часть населения страны разочаровалась в идеалах 91 года. Об этом заявил лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко на донецком телевидении, сообщает ГолосUA.

По словам коммуниста, в основной массе после получения Украиной независимости, украинцы получили безработицу, нищету и высокие коммунальные тарифы. Поэтому, по его словам, спустя 20 лет людей поддерживающих идею независимости стало меньше по сравнению с 91 годом.

Об этом, по словам лидера КПУ, свидетельствует объективное социсследование. Так, по его данным, идея независимости в нынешней момент поддерживает в 2 раза меньше украинцев.

Кроме того, по словам Симоненко, 47% украинцев говорят с сожалением о распаде СССР, что же касается молодых людей, то около половины их хочет иммигрировать и не видят своей жизни в этой стране.

Также лидер отметил, что 30% граждан Украины хотели бы введение планового экономического хозяйства.