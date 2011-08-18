Израиль бомбил Сектор Газа – есть десяток погибших

{1-} Израильская авиация нанесла удар по городу Рафах в Секторе Газа, в результате чего погибли не менее шести человек, сообщает Би-би-си.

Израильтяне нанесли удар после серии обстрелов южных территорий страны со стороны Газы и возложили вину за гибель семерых израильтян на палестинских боевиков. Однако организация ХАМАС отрицает свою причастность к этим обстрелам

В результате серии ударов израильской авиации по Сектору Газа погиб глава группировки Комитета народного сопротивления Камаль аль-Нейраб. Помимо него, по словам членов группировки, погибли еще по меньшей мере четыре боевика этой организации.

Свою озабоченность происходящим выразил генсек ООН Пан Ги Мун, выступающий против «эскалации» палестино-израильского конфликта.

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