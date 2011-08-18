Мэр Моршина сам себе выделил землю под дом за $400 тыс. (ДОКУМЕНТ)

18 августа 2011, 21:24

Городской голова г. Моршин Львовской области Руслан Ильницкий, получающий зарплату в 8 тыс. грн., построил  коттедж, стоимость которого составляет минимум 400 тыс. долл., сообщает ZIK.

Ильницкий, который всю жизнь проработал в госучреждениях, заверил, что собственный дом построил на средства двоюродного брата, проживающего во Франции. Об этом он заявил 17 августа, во время прямого эфира проекта журналистских расследований «Хто тут живе?».

Согласно декларации о доходах, Руслан Ильницкий в должности мэра Моршина зарабатывает около 8 тыс. гривен в месяц. Еще меньшие оклады действующий мэр Моршина получал, работая чиновником в горсовете или преподавателем.

Впрочем, это не помешало ему построить приличный дом на 17-ти сотых земли общей площадью 400 кв. м. Но, как утверждает он, не за собственные средства, а с помощью брата, который живет во Франции. Последнему якобы было негде остановиться во время посещения Украины, и он построил родственнику дом, в котором впоследствии планирует временно проживать.

«Я не получал ни копейки от своего родственника. Сейчас не важно, сколько денег потратил я, сколько - он », - рассказал Ильницкий. По оценке экспертов, дом мэра стоит минимум 400 тыс. долларов. Сколько же средств на возведение дома ушло действительности, мэр Моршина, мол, не знает.

{1-} В распоряжение журналистов проекта «Хто тут живе?» попало решение горсовета от 31 августа 2006 года, которым мэру выделили в пользование земельный участок для индивидуального строительства. Интересно, что этот документ господин Ильницкий завизировал ... лично! Как утверждает мэр, участок для застройки он выбрал на прежнем стихийном свалке.

Еще интереснее были другие решения, подписанные мэром этого же периода. Например, в письменном ответе многодетной семье, которая тоже просила землю для индивидуального строительства, моршинской горсоветом было отказано с формулировкой - «В городе Моршине в настоящее время отсутствуют земельные участки, пригодные для индивидуального жилищного строительства».

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