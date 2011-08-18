Джарты похоронили под молитвы, оружейные залпы и гимн Украины

Весь политический бомонд Крыма в четверг, 18 августа, отправился в Макеевку для присутствия на похоронах главы Совмина АРК Василия Джарты, сообщает «Сегодня» .

Поскольку прямого авиасообщения между Симферополем и Донецком нет, для министров, членов президиума ВС АРК и депутатов заказали чартерный аэробус А320. В списке его пассажиров — 131 человек, в том числе митрополит Крымский и Симферопольский Лазарь, глава меджлиса крымско-татарского народа Мустафа Джемилев и его зам Рефат Чубаров, мэр Симферополя Виктор Агеев.

На 8-километровом отрезке пути от Донецка до центра Макеевки были выключены все светофоры, чтобы дать «зеленую улицу» официальным кортежам, - сообщает издание.

От центра Донецка в сторону соседней Макеевки вчера с самого утра тянулись вереницы кортежей из дорогих иномарок, напичканных цветами. К обеду четверга купить приличный букет в Донецке или Макеевке было уже невозможно. Ведь заказывать огромные букеты и венки начали еще в среду.

В макеевский ТЮЗ с Василием Джарты пришли проститься более тысячи человек. На втором этаже в холле выставили гроб с телом Джарты, рядом сидели родные покойного. Народ начал съезжаться к театру с раннего утра и поток людей в театре не прекращался до обеда. Эмоций не мог сдержать никто: рыдали и женщины, и мужчины, и даже у охранников и музыкантов оркестра в глазах стояли слезы, - пишет издание.

На кладбище пришли около 500 человек - соратники по партии, коллеги по работе в Крыму, руководители предприятий, рядовые жители Макеевки. Нынешний мэр Макеевки Александр Мальцев назвал Джарты настоящим патриотом родного города. Рота почетного караула проводила в последний путь Джарты шестью залпами в воздух.

Президент Украины Виктор Янукович не поехал на кладбище - он простился с Джарты во время обряда отпевания в Свято-Георгиевском соборе. Джарты приложил немало усилий, чтобы этот храм был построен.