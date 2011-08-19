В Кабуле совершен двойной теракт

Два мощных взрыва с интервалом в десять минут прогремели в столице Афганистана Кабуле утром 19 августа, сообщает «Лента .ру», со ссылкой на Agence France-Presse.

По словам представителей местной полиции, взрывы были совершены террористами-смертниками. Целью атак стало здание Британского совета - организации, занимающейся распространением британской культуры. Очевидцы сообщили, что после взрывов в районе инцидента была слышна стрельба из автоматического оружия.

Впоследствии был еще один сильный хлопок, однако к настоящему моменту его происхождение неизвестно.

По словам очевидцев, на место инцидента после начала стрельбы прибыли две бронемашины международных сил безопасности (ISAF).

В полиции сообщили о трех погибших в результате терактов и о шести или семи раненых, однако отметили, что число жертв может возрасти.

Ответственность за теракты и последующую стрельбу взяло на себя движение «Талибан».

Как сообщал ранее «Главред», в Кабуле был убит советник президента Афганистана Хамида Карзая, а также в Кандагаре был убит брат президента страны, являвшийся известным политиком. В то же время, в центральной провинции Бамиан войска НАТО начали передавать правительственным войскам ответственность за поддержание безопасности.