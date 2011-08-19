Германия добивается в ООН санкций против Сирии

Германия и другие европейские государства намерены добиться в Совете Безопасности ООН санкций против Сирии.

Заместитель постпреда ФРГ в ООН Мигель Бергер после закрытого заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке поздно вечером в четверг, 18 августа заявил журналистам: «Мы незамедлительно начинаем работу над проектом резолюции, предусматривающей введение санкций»,- сообщает «Немецкая волна».

По словам Бергера, четыре европейских государства в ближайшие дни постараются привлечь к разработке текста резолюции других членов Совета Безопасности. Постпред Великобритании в ООН Филип Пархем отметил, что настало время усилить нажим на президента Сирии Башара Асада.

Он призвал сирийского лидера остановить насилие, положить конец убийствам, освободить арестованных и допустить в страну гуманитарные организации. Комментируя слова Асада о том, что сирийская армия прекратила операции против оппозиции, Пархем констатировал, что «как всегда, здесь существует глубокая пропасть между обещанным и реальностью».

Между тем постпред Сирии в ООН Башар Джаафари заверил мировое сообщество в том, что военные и полицейские операции против оппозиции в Сирии действительно прекращены. Он обвинил Запад в незаконном вмешательстве в дела его страны и в ведении против Сирии «дипломатической и гуманитарной войны».

«Западные государства хотят свести с Сирией старые счеты, эти силы не испытывают ничего, кроме чувства ненависти против моей страны», - заявил Джаафари.

По словам Бергера, четыре европейских государства в ближайшие дни постараются привлечь к разработке текста резолюции других членов Совета Безопасности. Постпред Великобритании в ООН Филип Пархем отметил, что настало время усилить нажим на президента Сирии Башара Асада.

Он призвал сирийского лидера остановить насилие, положить конец убийствам, освободить арестованных и допустить в страну гуманитарные организации. Комментируя слова Асада о том, что сирийская армия прекратила операции против оппозиции, Пархем констатировал, что «как всегда, здесь существует глубокая пропасть между обещанным и реальностью».

Между тем постпред Сирии в ООН Башар Джаафари заверил мировое сообщество в том, что военные и полицейские операции против оппозиции в Сирии действительно прекращены. Он обвинил Запад в незаконном вмешательстве в дела его страны и в ведении против Сирии «дипломатической и гуманитарной войны».

«Западные государства хотят свести с Сирией старые счеты, эти силы не испытывают ничего, кроме чувства ненависти против моей страны», - заявил Джаафари.