НАТО рассекретило 370 документов времен Холодной войны (ВИДЕО)

НАТО обнародовало документы, которые последние 50 лет хранились под грифом «секретно», сообщает канал «24»

Рассекреченные материалы, которые касаются времен Холодной войны, в частности возведение Берлинской стены в августе 1961 года.

В 370 отдельных документах союзники изложили свои действия в отношении стран Варшавского договора и Германской Демократической Республики. Речь идет о политических решениях, оперативном военном планировании и кризисном реагировании альянса.

Ознакомиться с рассекреченными файлами исследователи смогут в архиве НАТО и на официальном сайте организации. Использование документов для написания научных работ будет свободным. Все остальные направления работы нужно письменно согласовывать с руководством Североатлантического альянса.



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