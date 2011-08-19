Шуфрича могут назначить премьер-министром Крыма

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Среди претендентов на пост премьер-министра Крыма называют заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Нестора Шуфрича, пишет «Сегодня».

Издание отмечает, что назначение Шуфрича «якобы лоббирует первый вице-премьер Андрей Клюев».

Шуфрич в свое время был депутатом крымского парламента.

Напомним, в ночь на 17 августа после тяжелой болезни скончался премьер-министр Автономной республики Крым Василий Джарты.

Политики и эксперты называют возможными кандидатами на место премьер-министра Крыма нынешнего главу МВД Анатолия Могилева и представителя Президента в Крыму - главу Севастопольской городской государственной администрации Владимира Яцубу. Также среди кандидатов фигурирует один из губернаторов и первый заместитель премьер-министра Крыма Павел Бурлаков.

Народный Фронт «Севастополь – Крым – Россия» обратился к Президенту Украины Виктору Януковичу с предложением назначить новым премьер-министром Крыма экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.