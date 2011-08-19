Азаров: Украина готовит «газовые» предложения российской стороне

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Премьер-министр Украины Николай Азаров во время брифинга заявил, что Украина готовит предложения российской стороне по сотрудничеству в газовой сфере, сообщает УНИАН.

«К большому сожалению, Миллер (глава ОАО «Газпром» -ред) никаких нам предложений не передал.

Миллер и российская сторона ждут предложений от нас. Они сформулировали примерно, что они хотят. Мы сейчас изучаем и думаем над тем, а что мы можем предложить российской стороне для проведения переговоров. Вот если коротко», - сказал Николай Азаров.

Премьер подчеркнул, что на сегодняшний день украинская сторона не передавала российской стороне никаких предложений о сотрудничестве в газовой сфере. «И не могло быть передано, потому что вопрос этот находится в стадии обсуждения и изучения. Когда закончится изучение, мы рассмотрим его и тогда будем говорить об этом вполне определенно», - подчеркнул глава украинского правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что глава ОАО «Газпром» Алексей Миллер предложил Украине сотрудничество в газовой сфере по белорусской модели.

В то же время премьер-министр Николай Азаров заявил, что не намерен сотрудничать с Россией в газовой сфере по белорусскому варианту. Беларусь почти полностью сдала «Газпрому» всю свою газотранспортную систему.

По словам Николая Азарова, белорусский вариант сотрудничества с Россией в газовой сфере для Киева не подходит.

«Беларусь идет своим путем, Украина идет своим путем», - сказал премьер, комментируя возможное сотрудничество Украины с РФ в газовой сфере по белорусскому варианту.