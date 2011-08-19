Тимошенко отказалась от медосмотра специалистами МОЗ

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Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая содержится в Лукьяновском СИЗО, отказалась от проведения медицинского осмотра специалистами Министерства здравоохранения Украины, сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины.

В сообщении напоминается, что в связи с заявлениями подсудимой Тимошенко об ухудшении состояния ее здоровья Печерским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство государственного обвинения о проведении медицинского осмотра специалистами Минздрава Украины.

Вчера, 18 августа, в Киевский следственный изолятор прибыла медицинская комиссия в составе ведущих специалистов Минздрава: первого заместителя министра здравоохранения Украины Раисы Моисеенко, декана медицинского факультета № 2, заведующего кафедрой терапии Национального медицинского университета имени Богомольца, профессора, главного внештатного специалиста по специальности «терапия» Минздрава Украины Василия Нетяженко, ассистента кафедры пропедевтики внутренних болезней НМУ им. Богомольца Валентина Таранчука, профессора кафедры общей хирургии №1 НМУ им. Богомольца Инны Ковальской, заведующего отделением неврологии Александровской клинической больницы города Киева, главного внештатного специалиста по специальности «неврология» ГУЗ КГГА Василия Клименко, заместителя директора Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины Воробей.

Несмотря на это, подсудимая Тимошенко от проведения медицинского обследования отказалась, о чем был составлен соответствующий акт.

Как сообщал ранее «Главред», во время заседания в Печерском районном суде 18 августа адвокат Юрий Сухов сообщил, что экс-премьер Юлия Тимошенко просит допустить к ней врача для взятия крови на анализ.

По его словам, у Тимошенко есть имеет «тревожные симптомы» по ухудшению ее здоровья.