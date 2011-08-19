FEMEN предложили Тимошенко участие в топлес-акциях и койку в общаге

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Женское движение FEMEN заявили о желании взять на поруки экс-премьер-министра Юлию Тимошенко.
Об этом говорится в открытом обращении женского движения FEMEN к судье Печерского районного суда Родиону Кирееву, сообщает «Левый берег».
«Женское движение FEMEN присоединяется к параду поручителей, желающих взять на себя бремя опеки над Юлией Тимошенко, и требует освободить Тигрюлю из клетки под поручительство организации», - говорится в сообщении.
На весь срок поручительства движение FEMEN гарантирует материальное обеспечение подопечной.
Тимошенко обещают выделить ежемесячную материальную помощь в размере студенческой стипендии, а также койко-место в общежитии КПИ.
Также движение FEMEN гарантирует систематические посещения заседаний суда, предоставив Юлии Владимировне проездной на все виды общественного транспорта. «В программу перевоспитания экс-премьера будет входить активное участие в топлесс-протестах и другие формы общественно-социальной нагрузки», - подчеркивается в сообщении.
Напомним, FEMENистки уже проводили акции протеста под стенами Печерского суда. В среду, 17 августа, двое активисток женского движения FEMEN, обнажившись до пояса, залезли на автозак перед Печерским райсудом Киева и начали выкрикивать «Вільна каса!».