FEMEN предложили Тимошенко участие в топлес-акциях и койку в общаге

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Женское движение FEMEN заявили о желании взять на поруки экс-премьер-министра Юлию Тимошенко.

Об этом говорится в открытом обращении женского движения FEMEN к судье Печерского районного суда Родиону Кирееву, сообщает «Левый берег».

«Женское движение FEMEN присоединяется к параду поручителей, желающих взять на себя бремя опеки над Юлией Тимошенко, и требует освободить Тигрюлю из клетки под поручительство организации», - говорится в сообщении.

На весь срок поручительства движение FEMEN гарантирует материальное обеспечение подопечной.

Тимошенко обещают выделить ежемесячную материальную помощь в размере студенческой стипендии, а также койко-место в общежитии КПИ.

Также движение FEMEN гарантирует систематические посещения заседаний суда, предоставив Юлии Владимировне проездной на все виды общественного транспорта. «В программу перевоспитания экс-премьера будет входить активное участие в топлесс-протестах и ​​другие формы общественно-социальной нагрузки», - подчеркивается в сообщении.

Напомним, FEMENистки уже проводили акции протеста под стенами Печерского суда. В среду, 17 августа, двое активисток женского движения FEMEN, обнажившись до пояса, залезли на автозак перед Печерским райсудом Киева и начали выкрикивать «Вільна каса!».