Кандидат в президенты США забыла о развале СССР и боится его подъема

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Мишель Бакман, которая собирается баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии, заявила, что «американцы опасаются подъема Советского Союза», пишет The USA Today

По всей видимости, она забыла, что СССР распался еще 20 лет назад на 15 отдельных республик.

«Что признают люди, так это то, что есть опасения, что Соединенные Штаты переживают неудержимый спад. Они видят подъем Китая, подъем Индии, подъем Советского Союза», - сказала женщина-политик в эфире американского радио.

Издание также напоминает, что республиканка и раньше путала исторические факты. Например, на этой неделе она ошибочно поздравила Элвиса Пресли с днем рождения в годовщину его смерти».

Имя Бакман часто звучит в выпусках новостей, и не только в связи с ее предвыборными успехами, но и со скандальными высказываниями в прошлом, Так, журналисты вспомнили одно из ее выступлений 2004 года, в котором она отзывалась о гомосексуализме как о «несчастье» и «пагубной зависимости». Теперь ей предстоит приложить немало труда, чтобы реабилитироваться в глазах американских гомосексуалистов.

Бакман - единственная пока женщина среди кандидатов в президенты - постепенно приобретает репутацию «новой Сары Пейлин». Бывшая губернатор Аляски Пейлин, в 2008 году претендовавшая на место вице-президента США, наделала много шуму своими скандальными, а подчас откровенно безграмотными высказываниями.

Как сообщал ранее «Главред», республиканцы определяются с кандидатами на место Обамы.

В частности, 14 августа бывший губернатор Миннесоты Тим Поленти объявил в эфире общенационального телеканала ABC о том, что выбывает из состязания республиканцев за кресло в Белом доме, после того как среди почти десятка кандидатов на республиканскую номинацию одновременно обозначились двое новых явных лидеров.

Один из них – 55-летняя Мишель Бэкман, член палаты представителей от Миннесоты. В субботу вечером стало известно, что Бэкман заняла первое место по результатам выборочного опроса в университете штата Айова. Набрав 29% голосов, она опередила конгрессмена из Техаса Рона Пола и самого Тима Поленти.