Названа новая дата выхода Лазаренко из тюрьмы

Бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко будет освобожден из тюрьмы в Соединенных Штатах 1 ноября 2012 года, сообщают «Українські новини».

Как рассказал специалист по связям с общественностью Федерального бюро тюрем США Крис Бурке, 4 августа Лазаренко был переведен из федерального исправительного учреждения в Дублине (штат Калифорния) в федеральное исправительное учреждение Terminal Island (штат Калифорния, США) - мужское исправительное учреждение со сниженным уровнем безопасности.

{1-} В конце 2009 бюро тюрем США заявляло, что Лазаренко будет освобожден 17 августа 2011 года. Однако Бурке не сообщил, почему изменен срок заключения, сославшись на свою некомпетентность в этом вопросе.

Как сообщалось ранее, Лазаренко находился под арестом в США с марта 1999 года, 14 июня 2003 года он был освобожден под залог.

1 октября 2008 года экс-премьер решил вернуться в американскую тюрьму, объяснив это целью сохранить свою жизнь.

25 августа 2006 года окружной суд Сан-Франциско приговорил Лазаренко к 108 месяцам заключения и штрафу в 10 млн долларов за отмывание денег и продажу за границу имущества, полученного незаконным путем при ведении дел на должности премьер-министра Украины.

Ранее Лазаренко обвинялся в отмывании 114 млн долларов через американские банки.