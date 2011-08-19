Рада рассмотрит проект бюджета на 2012 год до 15 сентября

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Заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова, во время брифинга сказала, что проект бюджета на 2012 г, разработанный правительством, будет внесен и рассмотрен в Верховной Раде Украины до 15 сентября, сообщает UBR

«Этот процесс начался намного раньше, чем стало традиционным для Украины… Он начался действительно в те сроки, которые предусмотрены по Бюджетному кодексу. То, что это началось сейчас, а не в конце года, я считаю, что это очень позитивный сигнал», - отметила Акимова.

По ее словам, вовремя разработанный проект бюджета на следующий год свидетельствуют о том, что правительство всерьез относится к подготовке самых важных документов.

«Я надеюсь, что, как и запланировано, до 15 сентября этот документ будет внесен в Верховную Раду, я надеюсь, что сроки не будут сорваны», - добавила Акимова.

Как ранее сообщал «Главред», Украина согласовала с МВФ госбюджет-2012.

Украинские эксперты достигли взаимопонимания со специалистами МВФ в вопросе прогноза доходов государственного бюджета страны на 2012 год.

«На рабочем уровне отрабатывался вопрос бюджета-2012 по части прогноза доходов, сейчас консенсус с представителями МВФ достигнут», - сказала первый заместитель Администрации Президента Ирина Акимова.

По ее словам, сейчас происходит обсуждение расходной части госбюджета: МВФ выдвигает жесткие условия и дает рекомендации по структуре затрат.

Первый заместитель Администрации Президента также сообщила, что продолжается дискуссия относительно внутренних цен на газ, которые связаны с обсуждением реструктуризации НАК «Нафтогаз Украины».