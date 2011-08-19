Мэр Болграда избил женщину-директора детсада

{1-} Болградский городской голова Сергей Королев напал на директора детского сада №5 Лидию Ховавчук, сообщают «Подробности».

По словам свидетелей, мэр был в нетрезвом состоянии и «пришел выдвигать какие-то претензии». Сообщается также, что он не скупился на угрозы, а потом распустил руки и избил женщину.

Педагог пока молчит о причинах конфликта. Однако издание отмечает, что на место Лидии Ховавчук претендует депутат горсовета Лидия Килафлы, воспитатель детского сада № 5 и приятельница Королева. Кроме того, директор детского сада неоднократно поднимала «неудобный» для мэра вопрос о безответственности поставщиков, которые систематически поставляют детсаду хлеб с заниженным весом. Нарушение договора поставщиками было зафиксировано в нескольких актах. А владельцем местного хлебозавода является именно Королев.

Не исключено, что грубым насилием Сергей Королев пытался заставить Лидию Ховавчук написать заявление об увольнении «по собственному желанию» или спровоцировать ее на какие-то действия, которые бы стали предлогом для увольнения «по статье», отмечает издание.

Лидия Карповна - отличник образования со стажем работы 38 лет. Поступок мэра вызвал негодование родителей. Они намерены обратиться к президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой защитить детский сад от «самодурства очередного мажора и пьяницы, позорящего Партию регионов».

Помимо прочего, издание отмечает, что мэр Болграда получил скандальную славу среди горожан сразу после прихода к власти. 5 ноября 2010 года избирательная комиссия Болграда приняла протокол о победе на выборах Владимира Качанова.

Разрыв между ним и Королевым был в 30 голосов. Президент Янукович дважды поздравил Качанова с победой и законным избранием, но в конце концов мэром был признан Сергей Королев. «Он ходил по городу и всем рассказывал, что никто у него победу не отнимет, поскольку он вложил в нее более 420 тысяч долларов - получив поддержку от землячки, временно работающей пресс-секретарем у одного из заместителей в Администрации президента», - утверждал Качанов.

Фото с ссайта Одноклассники.ру