Отсутствие списка админуслуг – основа коррупции

Заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова уверена, что отсутствие списка административных услуг является основой для непрозрачности и коррупции, сообщает РБК-Украины.

«Нужно обеспечивать надежный контроль над процессом предоставления административных услуг, не имея четкого конкретного плана с именами исполнителей и датами исполнения поручения. Поэтому Президент дает поручение правительству, премьер-министру до первого сентября обеспечить подготовку и утверждение такого плана, который будет четко показывать, как мы идем по пути упрощения предоставления административных услуг», - сказала Акимова.

По мнению Президента, в нем обязательно должны присутствовать: разработка и принятие закона про основной порядок предоставления административных услуг, инвентаризация всех видов услуг, которые на сегодняшний день предоставляются, определен исчерпывающий перечень административных услуг, которые будут закреплены законодательным образом, - заявила зам главы Администрации.

«Это устранения от предоставления административных услуг различного рода предприятиями и организациями и это меры по усовершенствованию самой организации предоставления услуг», - сказала Акимова.

«На сегодняшний день не существует исчерпывающего перечня, то есть, инвентаризированного списка административных услуг. Это, естественно, всегда является основой для непрозрачности и коррупции, вот почему до первого октября в своем поручении Президент ставит задачу перед правительством обеспечить проведение инвентаризации административных услуг для того, чтобы потом можно было определить судьбу этой услуги, нужна она или не нужна», - отметила Акимова.

По словам Акимовой, глава государства поручил антимонопольному комитету определить степень монополизации рынка предоставления административных услуг и обнаружить существующие нарушения.

«Повод для этого поручения антимонопольному комитету, безусловно, есть, потому что, по прошлой статистике, динамика монополизации предоставления административных услуг... в 2007-2008 гг. была, к сожалению, положительной», - сказала заместитель главы Администрации Президента.

Также Янукович, по словам Акимовой, требует от правительства после принятия парламентом рамочного закона о предоставлении административных услуг в течение месяца провести инвентаризацию предоставляемых услуг и подать законопроект, который определит исчерпывающий перечень административных услуг.

«До 1 января 2011 г. правительству поручается обеспечить создание единого государственного портала административных услуг, на котором должна быть информация о том, какие виды административных услуг предоставляются, перечень необходимых документов, чтобы юридическое или физическое лицо могло подать заявление о предоставлении админуслуги... Создание этого портала - это шаг к прозрачности и устранение физического контакта между чиновником и человеком, и это, безусловно, является одним из инструментов борьбы с коррупцией в этой очень не простой области», - подчеркнула Акимова.