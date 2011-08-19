«Укрзалізниці» задолжали четверть миллиарда гривен

За 7 месяцев текущего года железные дороги недополучили около 250 млн. грн. за перевозку пассажиров льготных категорий, сообщают «Подробности».

Из всех обладминистраций лишь Закарпатская полностью погасила задолженность по компенсации, переведя «Укрзалізниці» около 1,8 млн. грн. Самая большая задолженность перед железной дорогой у Киева - из положенных 26,5 млн. были компенсированы лишь 3,6 млн. Так же неохотнее всего за предоставленные услуги расплачиваются Донецкая (28% - от необходимого), Киевская (24,2%), Харьковская (24%), Винницкая (24,7%) областные государственные администрации и АР Крым (28,8%).

В УЗ отметили, что предприятие перевозит множество льготных категорий граждан (26 категорий), не получая затем положенной компенсации от областных администраций и других органов власти. Ежегодно убытки от пассажирских перевозок исчисляются миллиардами гривен, и они постоянно растут с ростом пассажиропотока и общим старением подвижного состава. На предприятии особо подчеркнули, что согласно закону Украины «О железнодорожном транспорте» весь подвижной состав, который перевозит пассажиров (это и локомотивы, и пассажирские вагоны, и электрички) должен приобретаться за бюджетные средства. Вместе с тем, за время независимости Украины ни одной единицы техники за бюджетные деньги куплено не было.

«Укрзалізниця» подчеркнула, что, учитывая ситуацию, у Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины нет другого выхода, кроме как оптимизировать пригородные перевозки. Возможным выходом из данной проблемы, по мнению железнодорожников, может стать совместная робота с местными властями, в результате которой должен быть проведен анализ целесообразности работы всех имеющихся сейчас маршрутов и организация перевозки пассажиров по определенным маршрутам другими видами транспорта. После чего облсоветы должны осуществить заказ на перевозку граждан и совместно с железнодорожниками заниматься обеспечением и организацией перевозок.