Израильская полиция приведена в состояние повышенной боеготовности

В Иерусалиме несколько тысяч израильских полицейских приведены в состояние повышенной боевой готовности перед предстоящей в пятницу массовой пятничной молитвой мусульман на Храмовой горе, сообщает РИА «Новости».

В четверг, 18 августа, на юге Израиля в районе города Эйлат, возле израильско-египетской границы группа террористов обстреляла рейсовые автобусы. Кроме того, на фугасе был подорван израильский патрульный автомобиль. Погибло восемь человек, десятки получили ранения. Часть нападавших уничтожена израильскими спецслужбами.

В ночь на 19 августа израильские ВВС нанесли ракетные удары по сектору Газа, в результате которых, как сообщается, были убиты руководители палестинской организации "Комитеты народного сопротивления", на которую Израиль возложил ответственность за теракты. При этом также погиб ребенок, несколько палестинцев получили ранения.

Израильские власти опасаются беспорядков со стороны арабской молодежи в районе Храмовой горы в Иерусалиме.

«Боевая готовность полиции повышена до 3 уровня из 4 возможных. Такое усиление полиции не только в Иерусалиме, но и по всему Израилю», - сказал собеседник агентства.