Ющенко хотел взять Тимошенко на поруки, но передумал

Экс-президент Виктор Ющенко пришел на допрос в суд с ходатайством о взятии Юлии Тимошенко на личные поруки, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

Впрочем первая реакция зала, который встретил экс-президента скандированием «Позор!» оказалась настолько обидной для него, что Ющенко решил отказаться от своего порыва.

В интервью УП Ющенко подчеркнул, что «неоднократно заявлял, что против ареста Тимошенко, Луценко, Диденко, Иващенко и других оппозиционеров».

«Почему не давать людям возможности построить полноценную защиту? Они же не являются преступниками, которые представляют угрозу жизни других граждан или обществу. Очевидно, что взятие их под стражу является лишь способом ограничить возможности их защиты и средством давления. Это противоречит европейским нормам и подрывает доверие граждан к этому судебному процессу и к судебной системе вообще», - заявил он.

«Это дискредитирует правосудие в Украине. Я убежден, что в суде есть другие средства, кроме лишения свободы, чтобы обеспечить правосудие. Поэтому считаю, что многочисленные обращения, которые уже получил суд по поводу изменения меры пресечения для Тимошенко, должны были быть удовлетворены судом», - добавил экс-президент.

На вопрос, чтобы он посоветовал Тимошенко, Ющенко ответил: «в первую очередь дать честные ответы самой себе о том, что сейчас происходит».

«Независимо от наших межличностных отношений – пожелал бы стойкости в отстаивании своего человеческого достоинства, даже в этих условиях – служить примером политика европейского образца, иметь убедительную и последовательную позицию», - добавил он.

На вопрос, чем он объясняет то, что Юлия Тимошенко отказалась задавать ему вопросы, Ющенко сказал: «Я думаю, что я просто честно передал хронологию и содержание событий».