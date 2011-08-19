Суд отказал Иващенко в посещеннии отделения неврологии

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Временно исполняющего обязанности экс-первого заместителя министра обороны Валерия Иващенко Печерский районный суд Киева отказался отпустить под подписку о невыезде, сообщают «Подробности».

Такое ходатайство заявил сам Иващенко, аргументируя просьбу плохим состоянием здоровья. Ходатайство полностью поддержала его защита.

В своей позиции защита отметила, что Иващенко нуждается в плановом лечении в отделении неврологии, а поскольку государство не может обеспечить его лечение, то его необходимо освободить из-под стражи. Защита считает необходимым изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде.

В своем решении суд также решил обратить внимание начальника Лукьяновского СИЗО на жалобы Иващенко относительно его состояния здоровья.

Ранее на заседании суд разрешил вести видеосъемку судебного процесса на этой стадии.

Как сообщал ранее "Главред", бывший временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Валерий Иващенко убежден, что очередной отказ суда изменить ему из-за ухудшения состояния здоровья меру пресечения с ареста подпиской о невыезде свидетельствует о намерениях уничтожить его физически.

Иващенко содержится в СИЗО с 25 августа 2010 года.