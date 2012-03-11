Чайная церемония для оппозиции

Для Виктора Януковича в его бытность оппозиционером «чаепития» с президентом Виктором Ющенко заканчивались весьма успешно. Подписание Меморандума о взаимопонимании власти и оппозиции гарантировало прекращение политических преследований проигравшей президентские выборы 2004-го года стороны и отказ новой власти от реприватизации. В обмен на это фракция регионалов проголосовала за назначение Юрия Еханурова премьером. Универсал национального единства стал путевкой в премьерское кресло уже для самого Виктора Януковича. Правда, в нагрузку ему достались восемь «оранжевых» министров, но их со временем удалили из Кабмина без особого труда.

Очевидно, былые достижения лидера регионалов вдохновили нынешних оппозиционеров, и они решили идти проторенным путем. Вот только рассчитывать на успешный результат им не стоит: острой необходимости садиться за круглый стол с представителями парламентского меньшинства у действующего Президента, в отличие от его предшественника, которого преследовали политические кризисы, нет. Разве только для укрепления своих позиций.

Стремление оппозиционеров «поговорить по-мужски» с Виктором Януковичем и одновременно донести ему информацию о происходящем в стране, которую, видимо, от него утаивают «злые бояре», напоминает очередной предвыборный ход, причем не самый оригинальный. Большинство методов из стандартного набора оппозиции противники режима уже использовали: подписи за отставку президента собрали, импичмент после победы на парламентских выборах пообещали, акции протеста с переменным успехом провели. Самое время вспомнить о популярных в период президентства Ющенко национальных и международных «круглых столах», проводимых под прицелом телекамер. На Банковой брошенный вызов приняли, но только играть участников намерены заставить по своим правилам.

Предложение Президента провести встречу в полном составе – с представителями всех парламентских фракций, а не только оппозиционных – лишь первое условие и своего рода приманка. Сдав назад на этом этапе, оппозиционеры распишутся в собственной несостоятельности, согласившись – проглотят наживку. О возможности навязать собственную повестку дня собрания представители парламентского меньшинства могут благополучно забыть. В лучшем случае на все беспокоящие их вопросы о политических преследованиях, цене на газ, судьбе соглашения с ЕС, повышении уровня благосостояния сограждан они услышат уже знакомые ответы, регулярно озвучиваемые Виктором Януковичем на внутренних и внешних площадках. В худшем – их обсуждение отложат до следующей аудиенции. Как известно, Президент выступает за постоянный диалог с парламентариями. Готовы ли оппозиционеры к тому, что «чайная церемония» на Банковой может затянуться? И как это впишется в избранный ними формат «черно-белой» избирательной кампании?

Не менее интересно, готовы ли оппозиционеры оказаться в роли учеников-двоечников, которых будет публично воспитывать строгий учитель? Ведь можно не сомневаться, что глава государства найдет что им предъявить. Начиная от срыва заседаний Верховной Рады, из-за чего тормозится процесс реформирования, и заканчивая неконструктивной позицией, выливающейся в отказ поддерживать предложенные Президентом и правительством законопроекты. Виктор Янукович наверняка напомнит лидерам «Батькивщины» и «Фронта змин», что их фракции не голосовали за прогрессивный Уголовно-процессуальный кодекс, которого с нетерпением дожидаются тысячи находящихся под судом и следствием, и блокируют обещанное Европе реформирование нефтегазового комплекса, без которого процесс выделения денег на модернизацию украинской трубы никак не сдвигается с мертвой точки. Он подготовится к встрече с оппозиционерами основательно и, скорее всего, постарается получить полную сатисфакцию за публичное оскорбление в день открытия десятой парламентской сессии, когда его отказывались слушать.

Даже одна встреча с представителями оппозиции позволит Президенту записать в свой актив несколько очков. Во-первых, даже имитация диалога с оппонентами способна стать доказательством возвращения страны на демократический путь развития, чего ожидают от Виктора Януковича на Западе. Во-вторых, он получит возможность предложить к «чаю» угощение в виде пакета интересных гостям законопроектов, например, «Об оппозиции», пообещав провести переговоры с соратниками в Верховной Раде для их поддержки. Чем он хуже своих предшественников на президентском посту, неоднократно обещавших законодательно закрепить права парламентского меньшинства? В-третьих, застолье с оппозиционерами - неплохая площадка для обнародования программы действий, приправленной призывом ее поддержать. Список рабочих групп, комитетов и ассамблей, в которые смогут записаться представители оппозиции для конструктивной работы, им обязательно раздадут.