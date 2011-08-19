Буковинские контрабандисты переправляли товар на дельтаплане

Контрабандные сигареты из Черновицкой области в Румынию переправляли на дельтаплане. В селе Будинец Сторожинецкого района правоохранители обнаружили ангар, в котором хранился этот летательный аппарат. Об этом со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины сообщает ZIK.

Неизвестный летающий объект заметили на участке границы пограничники Украины и Румынии.

«Досмотр пограничниками ангара, дельтаплана и обнаруженного там автомобиля может свидетельствовать о возможном использовании дельтаплана для контрабанды сигарет», - сказано в сообщении.

Сейчас осуществляются поиски владельца дельтаплана.

За последние три года это уже 4-й случай использования летательных аппаратов для контрабанды сигарет.