В Пакистане во время пятничной молитвы взорвана мечеть, погибло 50 мусульман

На северо-западе Пакистана во время пятничной молитвы взорвали мечеть.

Жертвами теракта стали около 50 человек. Власти заявляют, что число погибших может возрасти, сообщает канал «24».

По предварительной информации, в мечети сработало взрывное устройство, полиция также не исключает, что это был теракт с участием террориста-смертника.

Мечеть почти полностью разрушена. На момент взрыва в здании находились около 300 мусульман.

Спасатели начали разбирать завалы на месте взрыва.

Как сообщал «Главред», в крупнейшем городе Пакистана - Карачи - члены вооруженной банды за 2 дня убили 39 человек.

Предположительно, бандиты связаны с главными политическими партиями Карачи, и именно на них возлагают ответственность за рост волны насилия в последние месяцы.

Видео канал "24"