Лукьяновскую тюрьму разберут на сувениры, как Берлинскую стену

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Известная украинская поэтесса и писательница Лина Костенко и ее дочь, поэт, публицист, культуролог Оксана Пахлёвская поздравили Юлию Тимошенко с Днем Независимости Украины и пожелали как можно скорее получить осколок Лукьяновской тюрьмы в качестве сувенира.

«Поздравляем с Независимостью Украины. Для праздничного настроения оснований нет, а для поздравления вам — есть. Потому что слишком много людей ведут себя и на свободе, как заключенные. А вы остаетесь независимым человеком даже в тюрьме», — говорится в поздравлении, которое публикует газета «День».

«Увы, символом 20-летия свободной Украины стали лица оппозиционеров за решеткой. Но каждая Берлинская стена рано или поздно упадет. Его разбирают на сувениры», — напомнили Л.Костенко и О.Пахлёвская.

«Желаем вам уже в ближайшее время иметь обломок Лукьяновской тюрьмы в качестве сувенира на вашем рабочем столе. В Украине, зависимой, наконец, только от смысла, закона и чести», — выразили надежду Л.Костенко и О.Пахлёвская.