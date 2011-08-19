В Грузии мужа Бурджанадзе приговорили к 5 годам тюрьмы

Муж лидера оппозиции Грузии Нино Бурджанадзе – Бадри Бицадзе – приговорен к 5 с половиной годам лишения свободы, сообщает «Украинская правда».

Бицадзе признан виновным по статье, которая звучит как «противостояние, угроза или насилие в отношении защитников общественного порядка или других представителей власти, осуществленное группой». Такое решение вынесла судья Тбилисского горсуда Дали Метревели, передает Грузия.online.

В частности, он обвиняется в незаконных действиях на акциях протеста «Народного собрания», которые проходили в Тбилиси на протяжении пяти дней до разгона в ночь на 26 мая (ВИДЕО).

По словам Метревели, с деле имеются записи в виде улик, в которых отражается нападение участников акции 22 мая на автомашину полиции, а также встречи и разговоры Бицадзе с активистами и признательные показания генерала Гии Учава.

Согласно сообщению суда, распространенном позже, Бицадзе обвинялся «в организации сопротивления сотруднику полиции с целью воспрепятствования охраны общественного порядка, прекращения изменения его деятельности, содеянном группой насильственно и под угрозой насилия».

«Согласно материалам дела, Бицадзе, по инициативе которого была сформирована полувоенизированная общественная группировка при Народном Собрании «Поклявшиеся», в мае 2011 года встретился с генералом Гией Учава и в ходе акций протеста, организованных Народным собранием, поручил при помощи доверенных и сильных физически «поклявшихся», вооруженных дубинками, а также другими предметами в качестве холодного оружия, осуществить нападения на сотрудников полиции», - сказано в сообщении.