Китай уверен в надежности экономики США

{1-} Заместитель председателя КНР Си Цзиньпин выразил уверенность в надежном состоянии американской экономики. Об этом он заявил в пятницу, 19 августа, на совместной с вице-президентом США Джо Байденом встрече с представителями бизнес-сообщества двух стран.

На встрече с бизнесменами Си Цзиньпин отметил, что экономика США обладает гибкостью и хорошим потенциалом. Он также указал, что Пекин и Вашингтон не должны политизировать вопросы торговых отношений, сообщает Голос Америки.

В последнее время иностранные компании выражали недовольство препятствиями для работы на китайском рынке, которые устанавливает Пекин. Китай, в свою очередь, недоволен вводимыми США ограничениями на экспорт китайских товаров.

Как сообщал ранее Главред, одной из целей визита Байдена в Китай является установление контактов с новым поколением китайских лидеров, в том числе – с Си Цзиньпином, который, как ожидается, сменит Ху Цзиньтао на посту председателя КНР. В субботу Байден и Си Цзиньпин посетят провинцию Сычуань.

В пятницу Байден также встретился с премьером Госсовета Вэнем Цзябао. Как сообщает Reuters, вице-президент США заявил, что Китаю «не стоит беспокоиться» о безопасности своих вложений в государственные казначейские обязательства США. Напомним, что Китай является крупнейшим иностранным кредитором США, владея американскими казначейскими обязательствами на сумму более триллиона долларов.

Кроме того в пятницу должна состояться встреча Байдена с председателем КНР Ху Цзиньтао.

Переговоры между Байденом и Си Цзиньпином начались в Пекине в четверг с деклараций о том, что от улучшения отношений между США и Китаем выигрывает весь мир. Байден пытается заверить своего коллегу в стабильности американской экономики и безопасности китайских инвестиций.

Пекин выражает обеспокоенность тем, что недавно достигнутого соглашения о повышении потолка госдолга недостаточно для сокращения бюджетного дефицита США.

В свою очередь, администрация Обамы указывает, что у Китая хватает и собственных экономических проблем. Белый дом неоднократно требовал, чтобы Китай позволил юаню укрепиться по отношению к доллару, жалуясь, что Пекин искусственно поддерживает заниженный курс национальной валюты.

Обе стороны хотят поднять в ходе переговоров и другие вопросы. США пообещали затронуть тему соблюдения прав человека, а Китай хочет не допустить продажи Тайваню партии современных американских истребителей F-16. По утверждению представителей Тайваня, США пообещали, что Байден не будет консультироваться с китайским руководством по вопросам этой сделки.