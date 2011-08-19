Минобороны уверено, что Россия вернет Украине маяки

{1-} Михаил Ежель убежден, что вопрос возвращения государственному предприятию Госгидрография маяков, которые сейчас используются Черноморским флотом России в Крыму, будет решен положительно. Об этом сообщает департамент прессы и связей со средствами массовой информации Минобороны.

«Когда заходишь в территориальные воды государства, то именно это государство несет полную ответственность за все мероприятия. Нонсенсом является то, что такие объекты используются другим государством. Поэтому гидрографические объекты должны принадлежать нашему государству», – цитирует департамент Ежеля.

В то же время, департамент подчеркнул, что ведение переговоров и принятие решений в этом направлении является компетенцией не Минобороны, а Министерства иностранных дел и судов.

Как сообщал ранее Главред, 2 августа Хозяйственный суд Крыма отменил принятое 23 сентября 2010 года постановление Исполнительной службы об отказе в открытии исполнительного производства по выполнению судебных решений о передаче Госгидрографии используемых Черноморским флотом России маяков в Крыму.

В то же время штаб Черноморского флота РФ в Севастополе считает, что подобные решения находятся не в компетенции суда, а должны приниматься на правительственном уровне.