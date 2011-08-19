Герман: Джарты первым прекратил спекуляции об отделении Крыма

{1-} С приходом на должность главы Совета министров Крыма Василия Джарты спекуляции о возможном отделении полуострова от Украины были прекращены. Благодаря этому он вошел в историю украинской независимости, заявила советник президента Анна Герман на чате «Главреда».

«Я убеждена, в Крыму ситуация будет развиваться так, как диктуют основы, заложенные Василием Джарты. Он на самом деле был первым главой Крыма, который крепко привязал полуостров к основному телу Украины», - заявила Анна Герман.



Кроме того, по мнению Герман, Василий Джарты внес неоценимый вклад в построение украинской государственности. Заложенный им фундамент настолько крепкий, что «можно утверждать - в Крыму будет все спокойно и стабильно».



По мнению Анны Герман, Крым будет продолжит развиваться, и через несколько лет станет полноценным конкурентом турецкой Антальи.

Напомним, как сообщал ранее «Главред», Василий Джарты скончался в ночь на 17 августа в Крыму после продолжительной болезни.

Ответы Анны Герман на вопросы читателей «Главреда» вы можете увидеть здесь.