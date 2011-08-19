Анна Герман: Отказ от реформ – это отказ от украинской государственности

{1-} Отказ от реформ означает отказ от украинской государственности и независимости, считает советник Президента Украины, руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Анна Герман.

«Президент Украины начал очень тяжелую работу. Но цена отказа от реформ – это цена отказа от украинской государственности и независимости»,– заявила она, отвечая на вопрос участников чата на Главреде.

По мнению Герман, нужно «не указывать, где и что он делает не так, не подвергать сомнению, а просто каждый день спокойно и системно помогать. Я вижу в этом свою роль, и Вашу равно».

Политик не сомневается в том, что у Президента есть стратегия развития страны, и что эта стратегия обеспечена необходимыми ресурсами. «Разве можно затевать тотальное реформирование не имея на руках инструментов для реализации задуманного?», заметила она.

Ответы Анны Герман на вопросы читателей «Главреда» вы можете увидеть здесь.