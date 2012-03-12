Угроза для Украины: как сдержать Путина

Владимир Путин вовсе не случайно отметил как приоритет своей внешней политики постсоветское пространство, на котором Украина (как и в сознании российских политиков) занимает особое место.

Для сосредоточившего в своих руках максимальную полноту власти Виктора Януковича настало время продемонстрировать свою способность давать ответы на внешние вызовы. Украина находится на коротком поводке газовых контрактов 2009 года, и сорваться с него будет крайне непросто. Владимир Путин не скрывает своего стремления создать Евразийский Союз, центр принятия решения которого будет находиться в Москве. Модель российской власти, прошедшая успешное испытание командировкой национального лидера на пост премьер-министра, не оставляет вариантов для двойного толкования планов Кремля. Россия – и это очевидно – постарается как можно скорее лишить Украину иллюзий независимости.

Способен ли противопоставить что-либо давлению Москвы Виктор Янукович? Вопрос, к большому сожалению, сегодня выглядит риторическим. Украинская власть с момента избрания Виктора Федоровича Президентом ведет себя с Россией заискивающе, надеясь, что добрый кремлевский барин не станет обижать своих украинских друзей. Харьковские соглашения и другие действия стали скорее не ответом России, а аперитивом, разжигающим аппетиты Кремля. Официальному Киеву словно невдомек, что в действиях России нет ничего личного – исключительно стремление расширить собственное влияние и удовлетворить геополитическое самолюбие, ущемленное распадом Советского Союза.

Стратегия противодействия Путину лежит на поверхности и заключается вовсе не в резких антироссийских демаршах. Украине, чтобы сдержать Путина, нужно быть корректной и сосредоточенной. Комплекс действий, способный повысить сопротивляемость отечественного политического организма вирусу «братской дружбы», не является экстраординарным, скорее это набор адекватных серьезности вызова действий.

Первое и главное – Виктору Януковичу необходимо расширять свою политическую базу. Делать это не за счет повышения выплат бюджетникам, а путем смены государственной политики, перераспределения президентских полномочий, развития возможностей местного самоуправления. В противостоянии двух авторитарных моделей управления победить может та, у которой больше ресурсная база. Украине не приходится тягаться с РФ по объемам запасов нефти и газа, поэтому стоит отказаться от попыток сыграть в «геополитического Чапаева» и сменить «игровую площадку». В нашем случае полезной будет и ликвидация властной монополии Партии регионов, но путем не поглощения «Сильной Украины» и «Единого центра», а привлечения во власть тех, кто способен предлагать Президенту новые идеи.

Главе государства стоит дать отчетливый сигнал российским агентам влияния, что их возможности в Украине далеко не безграничны, и предложить им считаться с необходимостью учитывать в своих действиях украинские национальные интересы. Одной-двух отставок будет достаточно – подобного рода намеки понимают быстро. Наведение порядка в информационном пространстве страны (отнюдь не введение цензуры) тоже может стать важным элементом укрепления государственных позиций. Есть основания полагать, что появление на российских голубых экранах разоблачительных фильмов о Януковиче – вопрос ближайшего времени. Уж больно отработанная это технология, да и Владимир Путин должен благодарить за свою победу «ручные» телеканалы.

Немаловажным представляется изменение налогового законодательства и государственной политики в части отношения к малому и среднему бизнесу. Именно средний класс является основой стабильности государства, а его патриотические чувства и стремление к реализации своих инициатив могут стать цементирующим фактором в укреплении национальной безопасности. Отношения украинской власти и предпринимателей на сегодня выглядят трагикомедией ошибок, одних добрых намерений уже недостаточно, но решительные шаги могли бы подарить надежду на изменения к лучшему.

В сфере энергетической политики Украине следует обратиться в Стокгольмский арбитраж не для игры в поддавки, а для пересмотра газовых контрактов. Конечно, лучше было бы спровоцировать на такой шаг «Газпром», но у того присутствует куда больший, чем у «Нефтегаза Украины», запас прочности. Оптимизацию условий поставки «голубого золота» крупнейшему в Европе потребителю следует соединить с обсуждением создания трехстороннего газотранспортного консорциума: попытки управления нашей «трубой» «на двоих» приведут к реализации белорусского сценария по установлению «Газпромом» контроля над ГТС. Диверсификация поставок энергоресурсов и реализация программ по энергосбережению также не будут лишними.

Будем объективны: противостоять в одиночку российскому давлению Украина не сможет. Ей необходимо активизировать отношения с Европейским Союзом, в котором не скрывают главного условия для восстановления диалога с нашей страной: освобождение Юлии Тимошенко. Способен ли Виктор Янукович пойти на такой неординарный шаг? Времени для размышления у него остается немного, поскольку лидер «Батькивщины» и без того весомый фактор в украинской политике, и приход к власти Путина создает у России немало соблазнов для использования «фактора Тимошенко». Президенту выгоднее самому выпустить экс-премьера, чем дожидаться ситуации, когда освобождения своего лидера будет требовать митингующий майдан, который запросто может быть профинансирован, к примеру, из российских источников.

Сегодня вопрос стоит ребром: сохранит Виктор Федорович полномочия президента в объеме, достаточном для влияния на события в стране, или ему стоит готовиться к участию в кастинге (со многими конкурентами) на роль малороссийского губернатора? Даже попытка сдержать Путина может принести Януковичу рост популярности, но для этого действия по укреплению национальной безопасности Украины нужно не имитировать, а осуществлять.

фото: colxoz.com