Угроза для Украины: как сдержать Путина

Избрание президентом России Владимира Путина порождает ряд серьезных вызовов для Украины, несущих угрозу ее суверенитету. От Виктора Януковича потребуется на эти вызовы отвечать.
Владимир Путин вовсе не случайно отметил как приоритет своей внешней политики постсоветское пространство, на котором Украина (как и в сознании российских политиков) занимает особое место.
Для сосредоточившего в своих руках максимальную полноту власти Виктора Януковича настало время продемонстрировать свою способность давать ответы на внешние вызовы. Украина находится на коротком поводке газовых контрактов 2009 года, и сорваться с него будет крайне непросто. Владимир Путин не скрывает своего стремления создать Евразийский Союз, центр принятия решения которого будет находиться в Москве. Модель российской власти, прошедшая успешное испытание командировкой национального лидера на пост премьер-министра, не оставляет вариантов для двойного толкования планов Кремля. Россия – и это очевидно – постарается как можно скорее лишить Украину иллюзий независимости.
Способен ли противопоставить что-либо давлению Москвы Виктор Янукович? Вопрос, к большому сожалению, сегодня выглядит риторическим. Украинская власть с момента избрания Виктора Федоровича Президентом ведет себя с Россией заискивающе, надеясь, что добрый кремлевский барин не станет обижать своих украинских друзей. Харьковские соглашения и другие действия стали скорее не ответом России, а аперитивом, разжигающим аппетиты Кремля. Официальному Киеву словно невдомек, что в действиях России нет ничего личного – исключительно стремление расширить собственное влияние и удовлетворить геополитическое самолюбие, ущемленное распадом Советского Союза.
Стратегия противодействия Путину лежит на поверхности и заключается вовсе не в резких антироссийских демаршах. Украине, чтобы сдержать Путина, нужно быть корректной и сосредоточенной. Комплекс действий, способный повысить сопротивляемость отечественного политического организма вирусу «братской дружбы», не является экстраординарным, скорее это набор адекватных серьезности вызова действий.
Первое и главное – Виктору Януковичу необходимо расширять свою политическую базу. Делать это не за счет повышения выплат бюджетникам, а путем смены государственной политики, перераспределения президентских полномочий, развития возможностей местного самоуправления. В противостоянии двух авторитарных моделей управления победить может та, у которой больше ресурсная база. Украине не приходится тягаться с РФ по объемам запасов нефти и газа, поэтому стоит отказаться от попыток сыграть в «геополитического Чапаева» и сменить «игровую площадку». В нашем случае полезной будет и ликвидация властной монополии Партии регионов, но путем не поглощения «Сильной Украины» и «Единого центра», а привлечения во власть тех, кто способен предлагать Президенту новые идеи.
Главе государства стоит дать отчетливый сигнал российским агентам влияния, что их возможности в Украине далеко не безграничны, и предложить им считаться с необходимостью учитывать в своих действиях украинские национальные интересы. Одной-двух отставок будет достаточно – подобного рода намеки понимают быстро. Наведение порядка в информационном пространстве страны (отнюдь не введение цензуры) тоже может стать важным элементом укрепления государственных позиций. Есть основания полагать, что появление на российских голубых экранах разоблачительных фильмов о Януковиче – вопрос ближайшего времени. Уж больно отработанная это технология, да и Владимир Путин должен благодарить за свою победу «ручные» телеканалы.
Немаловажным представляется изменение налогового законодательства и государственной политики в части отношения к малому и среднему бизнесу. Именно средний класс является основой стабильности государства, а его патриотические чувства и стремление к реализации своих инициатив могут стать цементирующим фактором в укреплении национальной безопасности. Отношения украинской власти и предпринимателей на сегодня выглядят трагикомедией ошибок, одних добрых намерений уже недостаточно, но решительные шаги могли бы подарить надежду на изменения к лучшему.
В сфере энергетической политики Украине следует обратиться в Стокгольмский арбитраж не для игры в поддавки, а для пересмотра газовых контрактов. Конечно, лучше было бы спровоцировать на такой шаг «Газпром», но у того присутствует куда больший, чем у «Нефтегаза Украины», запас прочности. Оптимизацию условий поставки «голубого золота» крупнейшему в Европе потребителю следует соединить с обсуждением создания трехстороннего газотранспортного консорциума: попытки управления нашей «трубой» «на двоих» приведут к реализации белорусского сценария по установлению «Газпромом» контроля над ГТС. Диверсификация поставок энергоресурсов и реализация программ по энергосбережению также не будут лишними.
Будем объективны: противостоять в одиночку российскому давлению Украина не сможет. Ей необходимо активизировать отношения с Европейским Союзом, в котором не скрывают главного условия для восстановления диалога с нашей страной: освобождение Юлии Тимошенко. Способен ли Виктор Янукович пойти на такой неординарный шаг? Времени для размышления у него остается немного, поскольку лидер «Батькивщины» и без того весомый фактор в украинской политике, и приход к власти Путина создает у России немало соблазнов для использования «фактора Тимошенко». Президенту выгоднее самому выпустить экс-премьера, чем дожидаться ситуации, когда освобождения своего лидера будет требовать митингующий майдан, который запросто может быть профинансирован, к примеру, из российских источников.
Сегодня вопрос стоит ребром: сохранит Виктор Федорович полномочия президента в объеме, достаточном для влияния на события в стране, или ему стоит готовиться к участию в кастинге (со многими конкурентами) на роль малороссийского губернатора? Даже попытка сдержать Путина может принести Януковичу рост популярности, но для этого действия по укреплению национальной безопасности Украины нужно не имитировать, а осуществлять.
фото: colxoz.com