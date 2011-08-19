Премьер Турции едва не разбился на самолете – СМИ (ФОТО)

{1-} Самолет премьер-министра Турции Тайипа Эрдогана получил серьезные повреждения во время посадки в аэропорту столицы Сомали городе Могадишо в пятницу, сообщают турецкие СМИ. На борту, помимо главы правительства, находились политики, бизнесмены, журналисты. Никто не пострадал.

При этом сведения о том, что именно произошло с лайнером турецкой правительственной делегации в сомалийском аэропорту, разнятся. Как сообщает телеканал CNN Turk, Boeing 737-800, на котором прибыла турецкая делегация, накренился во время приземления и зацепил правым крылом землю.

В то же время сайт турецкой газеты Vatan сообщает, что лайнер зацепил крылом посадочный терминал во время посадки в столице Сомали. Хотя инцидент вызвал панику среди пассажиров, никто из делегации не пострадал.

По данным турецких СМИ, ЧП произошло из-за недостаточной длины взлетно-посадочной полосы в аэропорту Могадишо для приземления столь больших самолетов. Специалисты отмечают, что полученные повреждения могут не позволить лайнеру вернуться обратно без серьезного ремонта. В связи с этим за премьером и сопровождающей его делегацией должен прибыть другой самолет.

Эрдоган прибыл в Сомали с однодневным визитом. В ходе поездки он посетит имеющиеся в стране объекты ООН для оказания гуманитарной помощи, а также примет участие в открытии лагеря для беженцев, построенного турецким отделением «Красного полумесяца», и полевого госпиталя, открытого министерством здравоохранения Турции.

Фото cnnturk.com