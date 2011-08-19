Анна Герман: я никогда не видела, как плачет Президент

{1-} Отвечая на вопросы читателей «Главреда», советник Президента Анна Герман, заявила, что «никогда не видела, и, надеюсь, не увижу, как плачет Президент».

«Моя работа - давать выводы и анализ ситуации по поводу тех или иных событий, которые касаются сферы моей ответственности. Я обязана писать и докладывать об этом тогда, когда считаю, что от этого зависит государственный контент», - заявила она, отвечая на вопрос о содержании своей работы Советником Президента.

«Бывает, что поступают задания высказать мнение по тому или иному поводу, сделать выводы по поводу определенной проблемы, высказаться о путях решения определенной проблемы. А бывает, что ты видишь и понимаешь проблему еще перед тем, как тебе дадут задачу над ней работать. Это - ежедневная рутинная работа», - сказала Герман.

Как сообщал «Главред», нужно «не указывать, где и что он делает не так, не подвергать сомнению, а просто каждый день спокойно и системно помогать. Я вижу в этом свою роль, и Вашу».

«Президент Украины начал очень тяжелую работу. Но цена отказа от реформ – это цена отказа от украинской государственности и независимости»,– заявила она

Ответы Анны Герман на вопросы читателей «Главреда» вы можете увидеть здесь.