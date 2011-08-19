Симоненко призывает Украину войти в рублевую зону

{1-} Украине нужно отойти от доллара и подумать о вхождении в рублевую зону. Такое мнение лидер КПУ, народный депутат Петр Симоненко высказал сегодня на пресс-конференции в Донецке, сообщает «ОстроВ».

Он считает, что на данном этапе необходимо оторвать гривню от доллара. «Это парадокс, который показывает, что дальнейшая эта политика - это убийство экономики», - заявил Симоненко.

Он напомнил, что каждая стодолларовая купюра стоит для украинца 800 гривен. «А он (Банк США – Ред.) штампует их, как хочет. Все инфляционные процессы перебросили на нас, на наше государство», - возмутился политик.

Главный коммунист Украины отметил, что если «говорить о том, что надо искать и обеспечить единую валюту, то Европа это давно сделала».

«Почему мы должны пугать свой народ? Давайте подумаем о рублевой зоне. Это же не говорит о том, что мы утрачиваем самостоятельность. Если нас тянут в Евросоюз, то вхождение Украины в Евросоюз - это евро на территории Украины. Значит те, кто говорит о самостоятельности в понимании в том числе и самостоятельности финансовой системы, они сразу сдают эти национальные интересы», - резюмировал Симоненко.