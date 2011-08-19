{1-} Анну Герман тревожит будущее украинского языка.

Об этом советник Президента Украины, руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента заявила во время чата на сайте Главред.

По ее мнению, за последние 20 лет сфера его применения постоянно сужается.

«Я уже когда-то говорила, что большая проблема в том, что в Украине практически нет богатых украинцев. Люди, владеющие газетами, телеканалами, заводами и фабриками, в свои семьях, как правило, не пользуются украинским языком. Нет моды на украинский язык. Он не стала вопросом престижа. И поэтому я очень беспокоюсь за его судьбу, его перспективу», – подчеркнула она.

По мнению Герман, самое малое, что можно сделать для утверждения и поддержки украинского языка – это пользоваться им в повседневной жизни. «Конечно, этого очень мало. Нужны мощные гуманитарные проекты по развитию языка, украинской литературы, книгоиздания, кино и театра», – добавила политик. Она считает, что этим должен заняться новый гуманитарный вице-премьер-министр.

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