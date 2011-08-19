Советник Президента: Украина идет к двухпартийной системе по образцу США

{1-} Украина движется к двухпартийной системе по американскому образцу, поскольку мелкие партии так или иначе зависят от двух крупнейших - власти и оппозиции, - заявила советник Президента Анна Герман, отвечая на вопросы читателей «Главреда».

«Объединение сил для реформ - позитивный и очень нужный Украине процесс. Это не значит, что в Украине будет всего одна партия. Но если бы их было две, как в США или других странах, где есть две основные партии, которые по очереди находятся у власти, это очень зрелая система демократии», - заявила Герман, комментируя вхождение партии «Сильная Украина» в состав «Партии Регионов».

«Я думаю, что Украина, по мере продвижения путем демократического развития все-таки придет к двухпартийной системе по американскому образцу», - заявила она.

«Нужно себе сказать правду - мелкие партии в Украине в той или иной мере, так или иначе зависят от двух крупнейших партий - провластной или оппозиционной. Это ни для кого не секрет. Об этом просто никто не говорит вслух», - считает Герман.

«Объединение сил, близких по политическим вглядам, видению украинской перспективы - это честный и нормальный процесс. И демократический», - заявила Советник Президента.

Кроме того, во время чата на «Главреде» Анна Герман подчеркнула, что отказ от реформ будет означать отказ от украинской государственности и независимости.

«Президент Украины начал очень тяжелую работу. Но цена отказа от реформ – это цена отказа от украинской государственности и независимости»,– заявила она, отвечая на вопрос участников .

Ответы Анны Герман на вопросы читателей «Главреда» вы можете увидеть здесь.