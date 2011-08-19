Суд постановил демонтировать палатки Тимошенко на Крещатике

Суд вынес постановление о демонтаже палаточного городка возле Печерского суда в связи с празднованием Дня Независимости. Об этом журналистам рассказал глава КГГА Александр Попов, сообщает ТСН.

«Это дело судебных исполнителей, так как они принимают решения. Решение судебное уже принято, а вот будут ли они (митингующие) выполнять - это уже их дело, но мы начинаем проводить праздничные мероприятия, начиная от перекрестка Крещатика и Богдана Хмельницкого», - сказал Попов, отвечая на вопрос, будет демонтирован палаточный городок.

Он рассказал, что на сегодня, 19 августа, в Киевадминистрацию поступили 23 заявки общественных организаций по проведению мероприятий на День Независимости в центре города.

Попов отметил, что город не сможет их принять, так как в этом случае государственный праздник провести в центре не получится. В связи с этим желающим провести любые мероприятия будут предложены альтернативные места.

Напомним, палаточный городок под Печерским судом находится уже несколько недель в связи с рассмотрением дела Тимошенко, а также ее арестом.