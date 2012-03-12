Социнициативы Януковича: поделятся ли богатые с бедными?

12 марта 2012, 17:09

«Главред» попросил экономических экспертов прокомментировать социальные инициативы Виктора Януковича.

Президент Виктор Янукович на расширенном заседании Кабинета министров 7 марта заявил о новых принципах социальной политики, предполагающих повышение жизненных стандартов для наиболее уязвимых слоев населения. 

Президент поручил правительству провести поэтапный перерасчет пенсий, и уже с 1 мая этого года повысить их 9 миллионам пенсионеров как минимум на 100 грн. Будут также продолжены выплаты вкладов Сбербанка СССР, начатые при правительстве Юлии Тимошенко, и 6 млн вкладчиков, не успевших получить «юлину тысячу», получат ее от нынешнего правительства.

По оценкам заместителя главы Администрации Президента Ирины Акимовой, эта инициатива будет стоить бюджету 8 млрд. грн. Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко считает, что понадобится намного больше – 13 млрд грн. Средства для бюджета, имеющего дефицит, немалые, тем более что Кабмин  снизил свои прогнозы по росту ВВП в 2012 году с 5% до 3,9%, что означает замедление  экономического роста.

Президент сразу же назвал источники, благодаря которым удастся, по его мнению, изыскать средства для реализации данных инициатив. Он предлагает максимально сократить льготы для тех, кто в них не нуждается, внести комплексные изменения в систему оплаты труда путем введения налога на богатство и увеличить количество рабочих мест, дабы повысить уровень занятости населения. 

«Главред» попросил экономических экспертов дать оценку президентским инициативам по  сглаживанию социального неравенства в Украине.

 

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Валерий Геец, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ:

В заявлении Президента о необходимости поднять социальные стандарты для наиболее уязвимых слоев населения есть один очень принципиальный момент, который подтверждает правомерность этих намерений.

С одной стороны – у нас есть очень много людей, живущих на грани бедности или вообще за ней, с другой – достаточно много людей богатых. Более 60% людей с очень низким уровнем доходов крайне встревожены своим положением. В нашей стране сформировался полюс бедности и полюс богатства.

Отличительная особенность предлагаемого Президентом пакета мер в том, что он направлен на определенное сглаживание социального неравенства. Каким образом его можно достичь? Первая составляющая комплекса  мер - увеличение налога на сверхдоходы, вторая – легализация теневой заработной платы. У нас зарплату в конвертах получают многие, в том числе и далеко не бедные люди. Наш Институт неоднократно проводил исследования проблемы теневой зарплаты, и результаты озвучивались потом на разных уровнях – от средств массовой информации до Кабинета Министров.

По разным оценкам, объемы финансовых ресурсов, вращающихся в «конвертах», составляют от 40 млрд. грн. до 100 млрд. грн. В сумме эти две составляющие и дадут увеличение нагрузки на богатых и перераспределение средств в пользу бедных.

Легализация заработных плат – это не разовая мера, как и повышение налоговой нагрузки на богатство, которая включает в себя ряд составляющих: налог на сверхдоходы, налог на роскошь, на экспорт капитала и многие другие. Внесение корректив в Налоговый кодекс сегодня не является большой сложностью, поскольку в парламенте есть провластное большинство.

Если повышение социальных стандартов будет проводиться за счет разработки этих направлений и будет окончательно реализовано именно в такой постановке, тогда многих факторов, влияющих на нарушение состояния стабильности и рост инфляции, удастся избежать, и такой пакет мер целесообразно реализовывать.

Если же не предпринимать эти меры, то задействование других источников для повышения доходов социально уязвимых слоев населения чревато появлением новых проблем, которые в итоге не дадут возможности снять социальную напряженность.

Необходимость озвученных Президентом мер подтверждается и данными европейских исследований, проводившихся в ряде стран, в том числе и в Украине. По их результатам, украинцы, в отличие от населения большинства европейских стран, выбирая из двух ценностей – свободы и равенства – отдают предпочтение равенству. То есть меры по преодолению социального неравенства выходят из плоскости чисто экономической и могут работать также на политическую стабильность в стране.

 

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Виктор Небоженко, политический эксперт:

Президент Виктор Янукович сделал заявление о повышении социальных стандартов для населения в период, когда место министра экономики остается вакантным. Известно, что рост благосостояния населения достигается исключительно путем повышения эффективности экономики. Глава государства не должен был делать такие шаги, не согласовав их с экономическим блоком правительства. Вице-премьер по экономике Валерий Хорошковский до сих пор никак не прореагировал на эти намерения Президента. Это показатель того, что в Кабмине прекрасно понимают, насколько трудно будет реализовать эти инициативы. При этом гуманитарный вице-премьер Сергей Тигипко нисколько не огорчен, прекрасно понимая, что планы эти нереальны. Его радует, что критике за невыполнение социальных реформ, с которыми он явно не справляется,  подвергнется не только он, но и новый руководитель экономического ведомства.

По моим наблюдениям как социолога, это уже не первая попытка повышать социальные стандарты накануне выборов в надежде на электоральные симпатии. Так поступал в бытность главой правительства Валерий Пустовойтенко, но он слишком поторопился, и избиратели так и не проголосовали за него, потому что успели истратить деньги задолго до выборов. Так же поступил и Виктор Ющенко, но он это сделал своевременно – за три месяца до выборов, и украинцы помнили его как сильного премьера.

Повышение социальных стандартов накануне выборов – это пример социальной коррупции, в котором присутствует момент административного давления на результаты голосования. В данном случае, даже если не будет достигнут социальный эффект, массовая пропаганда все равно будет говорить о том, что правящая партия неустанно заботится о населении Украины.

 

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Владимир Лановой, президент Центра рыночных реформ:

Повышение социальных стандартов, в данном случае, - слишком громкая фраза. Это только мизерные подачки от власти. Такого рода помощь социально необеспеченным гражданам для поддержания определенного уровня их доходов и материального благосостояния должна предоставляться автоматически, ежегодно. Здесь же мы сталкиваемся с однократным повышением пенсии, причем в год выборов. К тому же, эти меры адресованы только основной массе социально уязвимого населения. Людей без определенного места жительства, бездомных детей, которые нигде не зафиксированы и не имеют никакого статуса, «забота» власти никаким образом не коснется. Эта инициатива выглядит очень жалко и постыдно для нашего государства.

Некоторые позиции этой программы абсолютно убоги, они просто не будут реализованы. Например, предоставление населению дешевых ипотечных кредитов: государственное ипотечное учреждение на самом деле вообще не является в конструкции государственного финансирования кредитным институтом. Это учреждение, которое помогает получателям ипотечных кредитов в коммерческих банках иметь более низкий процент и более длительную историю возвращения долга. Если же государство будет финансировать строительство, это значит, что будет построено два-три дома в год, а это никак не решит жилищную проблему в стране. Вернее, решит, но только для «своих» людей.

То есть этот вопрос абсолютно не проработан, Президент и его окружение совершенно не понимают, как решать жилищную проблему, и делаться в этом направлении ничего не будет.

Возвращение сбережений Сбербанка СССР тоже рекламный трюк. Ощадбанк Украины выдать большую сумму не может даже в силу того, что понадобится несколько лет для того, чтоб обслужить миллион вкладчиков. Это означает, что получат деньги те, кто будет стоять в очередях, и при условии наличия денег в отделениях банка. Безусловно,  государственные средства «Ощадбанку» будут выделены в больших объемах, но использует он их для коммерческих операций и погашения собственных долгов, так как известно, что, по оценке рейтинговых агентств, Ощадбанк Украины признан банкротом и его ценные бумаги не рекомендуется покупать. Так что на самом деле под прикрытием возвращения вкладов будет реализовываться совершенно другая задумка.

Повышение социальных стандартов – мера системная, она должна рассчитываться в законодательном порядке при составлении госбюджета, и нельзя через два месяца после его принятия объявлять о наличии «лишних» денег. Если они есть, то почему они не показаны в законе о Госбюджете? Это нарушение Бюджетного кодекса.

Надо иметь социально-экономическую концепцию развития страны и нации, общества, в том числе надо предусматривать развитие всех сфер и видов деятельности человека. Почему в означенных планах не говорится об экологии, о жилищно-коммунальном хозяйстве, о тарифах и ценах, о чистоте воды, об уровне медицинского обслуживания? Почему речь идет только о прослойке населения, как будто бы вырванной из общей массы? Да потому что пенсионеров у нас миллионы, и власть делает ставку на их голоса на выборах.

Это не имеет ничего общего с государственным подходом к делу.

фото: sakharov-today.livejournal.com, Главред

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