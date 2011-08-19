Как украинцы относятся к уголовному делу против Тимошенко (ОПРОС)

Центр социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС» начал проведение ежемесячного общенационального мониторингового социологического исследования «Украина и украинцы», сообщает УНИАН.

Респондентам был задан вопрос: «Как Вы восприняли новость о возбуждении дела против Юлии Тимошенко?».

Поддерживают возбуждение уголовного дела против Ю.Тимошенко - 36,1%, равнодушно восприняли эту информацию - 27,0%, против высказались 36,9% респондентов.

Исследование было проведено с 3 по 16 августа по всей территории Украины методом личного интервью по месту жительства респондентов. Метод отбора респондентов - квотная выборка (по признакам возраста и пола). Всего были опрошены 2004 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, выборка репрезентативна в целом для Украины по показателям возраста, пола и размера населенного пункта.