Беларусь дала "ядерный ответ" на санкции США

{1-} Беларусь приняла решение о замораживании проектов по обмену высокообогащенного ядерного топлива, которые она прорабатывала совместно с США в рамках инициативы министерства энергетики США по снижению глобальной угрозы.

Это решение принято в ответ на американские санкции в отношении Минска, сообщают Экономические известия.

Белорусская сторона считает решение правительства США о введении экономических ограничительных мер в отношении Республики Беларусь необоснованным и неправомерным шагом.

«Действия США являются грубейшим нарушением Будапештского Меморандума 1994 года, согласно которому Соединенные Штаты обязались не применять в отношении Республики Беларусь меры экономического принуждения. Это политически мотивированные решения, которые противоречат международным обязательствам США», – заявил начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей Савиных.

Он также отметил, что введение новых американских экономических санкций идет вразрез с духом взаимодействия и сотрудничества. В то же время МИД Беларуси заявляет, что «Беларусь по-прежнему будет обеспечивать физическую безопасность ядерного топлива в полном соответствии с международными обязательствами в области нераспространения.

МИД подчеркивает, что прекращение Соединенными Штатами применения мер экономического принуждения в отношении Беларуси и восстановление нормального климата во взаимоотношениях дадут возможность возобновления сотрудничества по этим проектам.

Как сообщал Главред, 11 августа США ввели дополнительные экономические санкции в отношении четырех крупных государственных предприятий Беларуси: производителя автомобильных шин «Белшина», производителя удобрений «Гродно Азот», производителя волокон «Гродно Химволокно», нефтеперерабатывающего предприятия «Нафтан».

Санкции приняты в ответ на непрекращающиеся репрессии белорусских властей против демократических активистов. Гражданам США запрещается участвовать в коммерческих или финансовых сделках с белорусскими компаниями, все активы упомянутых предприятий под юрисдикцией США замораживаются.