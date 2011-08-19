Герман: мечтаю. чтобы президент Могилянки влиял на реформу образования

{1-} Руководители самых старых и популярных вузов Украины должны влиять на проведение образовательной реформы в стране. Об этом заявила Советник Президента Украины Анна Герман, отвечая на вопросы читателей «Главреда».

"Я убеждена в перспективе Киево-Могилянской академии. Я мечтаю о том, что президент Могилянки или такие люди, как он, имели реальное влияние на реализацию реформы образования в Украине. Тогда и только тогда мы можем рассматривать перспективу украинского образования, как образования конкурентного, как образования европейского", - заявила она.

Кроме того, процесс закрытия неконкуретных вузов-однодневок, которые открылись как "грибы после дождя", вполне естественный, считает Герман.

"Удивляюсь, что он (процесс закрытия вузов) начался так поздно. Уже несколько лет было понятно, что рано или поздно неконкурентные, слабенькие вузы, которые появились, как грибы после летнего дождя, исчезнут, потому что у них нет ни фундамента, ни традиций, ни нужного уровня подготовки кадров", - заявила Советник президента.



"Будущая реформа образования, если она будет проводиться мудро, если ее будет проводить человек, который стремится вывести украинское образование на конкуретный уровень, она сметет все эти грибы-однодневки", - считает Герман.



"Останутся учебные заведения, которые дают высокий уровень знаний, а соответственно и гарантируют, что выпускники будут иметь работу", - заявила она.



Напомним, во время общения с читателями «Главреда» Анна Герман выразила опасение за будущее украинского языка.

«Я уже когда-то говорила, что большая проблема в том, что в Украине практически нет богатых украинцев. Люди, владеющие газетами, телеканалами, заводами и фабриками, в свои семьях, как правило, не пользуются украинским языком. Нет моды на украинский язык. Он не стала вопросом престижа. И поэтому я очень беспокоюсь за его судьбу, его перспективу», – подчеркнула она.

Ответы Анны Герман на вопросы читателей «Главреда» вы можете увидеть здесь.