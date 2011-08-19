В БЮТ рассказали, чем больна Тимошенко

{1-} Народный депутат от БЮТ Сергей Соболев выдвинул предположение, что болезнь Тимошенко может быть связана с сердечной недостаточностью.

«По той информации, которая идет и от адвокатов, и от простых людей, это именно сердечная недостаточность. Но что это на самом деле – очень трудно сказать, потому что таких проявлений у нее никогда не было», – заявил нардеп в комментарии Gazeta.ua.

Он сообщил, что к бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко до сих пор не пускают врача, которому она доверяет. В связи с этим депутаты от БЮТ планируют обратиться к Уполномоченному ВР Украины по правам человека Нине Карпачевой.

«Врача, которому Тимошенко доверяет, к ней не допускают. Сейчас обратились к Уполномоченному по правам человека, которая сейчас почему-то как в рот воды набрала», – заявил он.

«Мы, народные депутаты, требуем, чтобы она (Карпачева. – Ред.) по крайней мере встретилась с Тимошенко и тоже начала настаивать на том, чтобы все же пустили врача не из тюрьмы, который будет делать забор крови», – отметил Соболев.

Бютовец также подчеркнул, что Тимошенко просит пустить врача не собственного, а того, которому она доверяет. «Это не личный врач, они все государственные. Мы соглашаемся на врача, которому доверяем. Это не вопрос личного или не личного. Как можно доверять врачу из тюрьмы, который будет брать забор крови? Это вопрос доверия к человеку, который будет оказывать первую медицинскую помощь», – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о состоянии здоровья Тимошенко на этот момент, Соболев отметил, что его состояние было видно вчера на суде. «Видно было в суде как она себя чувствует. Перепуганный Киреев даже сделал перерыв на три дня, не желая брать грех на душу», – добавил он.

Напомним, что в четверг, 18 августа, во время судебного заседания по «газовому делу»» Тимошенко стало плохо. Ее защита просила допустить к ней ее врача, в чем экс-премьеру было отказано. От услуг врачей СИЗО Тимошенко отказалась. «Зная с кем я имею дело, зная сколько людей полегло в донецких терриконах, я никогда не доверю свою жизнь людям, которых Янукович поставил в СИЗО», – заявила она.