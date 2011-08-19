Более 60% белорусов не хотят союза с Россией

{1-} Идея союзного государства с Россией теряет сторонников среди белорусов.

«Как свидетельствуют результаты социологического мониторинга, 40% белорусов считают, что Беларусь и Россия должны активно развивать союзное государство. Для сравнения: 10 лет назад в поддержку союзного государства высказывались 80% белорусов», – заявил директор Института социологии НАН Беларуси Игорь Котляров в пятницу на брифинге в Минске, сообщают Подробности.

«Лишь чуть более 2% белорусов сегодня считают, что Беларусь должна войти в состав РФ как регион», - добавил социолог. По его словам, на сегодняшний день около половины (52%) жителей республики считают, что Беларусь и Россия должны быть абсолютно независимыми государствами, жить по международным договорам.

Как считает Котляров, снижение популярности идеи союзного государства Белоруссии и России «связано с грубыми ошибками со стороны некоторых руководителей, я думаю, прежде всего, России». Среди подобных ошибок он назвал молочные и нефтяные войны. По мнению социолога «некоторые политики в России хотят за счет Белоруссии решить свои проблемы, личные или корпоративные, и таким образом получить какие-то дивиденды».