«Батькивщина» требует защитить конституционные права Тимошенко – заявление

{1-} Президиум политсовета партии «Батькивщина» требует допустить к Юлии Тимошенко ее лечащего врача. Об этом говорится в заявлении президиума, обнародованном на официальном сайте партии.

«Президиум политсовета партии Батькивщина ультимативно требует немедленно допустить к лидеру нашей партии того врача, которому она доверяет, и для которого клятва Гиппократа важнее, чем желание Януковича», – отмечается в заявлении.

«Вопреки Конституции, законам, нормам УПК Киреев не предоставил разрешения на обследование Юлии Тимошенко врачом и медицинской сестрой, которым он доверяет. Зато к Юлии Тимошенко направлены работники Минздрава во главе с заместителем министра, делегированные и зависящие от режима Януковича, который неприкрыто стремится уничтожить нашего лидера», – заявили в политсиле.

В партии отметили, что Тимошенко отказалась от назначенного Администрацией президента обследования «во избежание угрозы жизни и здоровью». «Тимошенко хочет воспользоваться своим конституционным правом на выбор врача», – подчеркивается в заявлении.

Ранее Главред сообщал, что Тимошенко во время заседания в Печерском суде заявила об ухудшении состояния здоровья. Ее адвокат Юрий Сухов отметил, что у Тимошенко «появились тревожные сигналы, которые нельзя пояснить симптомами известных болезней».

После этого сторона обвинения предложила, чтобы экс-премьера осмотрели специалисты Минздрава. Суд поддержал это ходатайство. В ответ Тимошенко заявила, что хочет, чтобы ее осмотрел врач, которому она доверяет. Но эту просьбу суд оставил без рассмотрения.