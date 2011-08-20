США разочарованы решением Белоруссии прекратить ядерное сотрудничество

В Белоруссии решили больше не участвовать в совместных проектах с США по утилизации уранового сырья, оставшегося в стране с советских времен, чем очень разочаровали американцев, сообщает радио «Свобода».



Госдепартамент США заявил в пятницу, что надеется на выполнение Минском обязательств по ликвидации высокообогащенного урана, что является, как говорится в заявлении, «вкладом в обеспечение глобальной безопасности».



В тот же день МИД Белоруссии объявил о прекращении сотрудничества с Вашингтоном в ядерной области – в ответ на введение США санкций против белорусских властей – в связи с преследованиями оппозиционных активистов.

В то же время, как сообщал ранее «Главред», Иран готов менять свое урановое сырье на высокообогащенный уран.

Иран готов намерен вести переговоры с США, Россией и Францией по обмену своего уранового сырья на высокообогащенный уран.