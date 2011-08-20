Папа Римский принял участие в крестном ходе в Мадриде

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В Мадриде в рамках Всемирных дней молодежи состоялся Крестный ход с участием Папы Римского Бенедикта XVI.



Понтифик, занявшим свое привычное место под балдахином на площади Сибелес, благословил начало шествие, однако сам по пути страданий Христа не пошел, предоставив право сделать это молодым юношам и девушкам из стран, где католическая вера подвергается тем или иным испытаниям, сообщает УНН.



Молодые люди подняли огромный деревянный крест Дней и понесли его от одной скульптурной группы, посвященной последним часам жизни Иисуса Христа, к другой.



Возле каждой скульптуры крест преклонялся, и происходило так называемое «стояние», в ходе которого зачитывался отрывок из священного писания, и произносилась молитва.

Так, примерно за час, крест был доставлен на площадь Сибелес, где Бенедикт XVI обратился к молодежи с проповедью, призвал их, «следуя примеру Иисуса Христа, не быть равнодушным к человеческим страданиям и помогать обездоленным».

Как сообщал ранее «Главред», визит Папы Римского привел к массовым столкновениям в Мадриде между противниками визита Понтифика и полицейскими. Недовольство части испанцев вызвала фантастическая сумма расходов, которые власти выделяют на организацию визита главы Ватикана - 72 миллиона долларов США.

Испанцы считают такие расходы неоправданными. Ведь испанская экономика сейчас переживает не лучшие времена.