Янукович обещает сделать все для введения безвизового режима с ЕС

{1-}

Президент Украины Виктор Янукович в своей статье посвященные 20-й годовщине Независимости Украины уверяет, что руководство государства сделает все, чтобы добиться введения безвизового режима со странами Европейского союза (ЕС), пишет «Зеркало недели. Украина».

В частности, напоминает Президент, в следующем году Украина вместе со «стратегическим партнером Польшей» примет чемпионат Европы по футболу - «Евро-2012».

По словам В.Януковича, это мероприятие даст еще один шанс гражданам стран Евросоюза увидеть современную Украину, а украинцам — пообщаться с туристами и болельщиками с ЕС.



Поэтому, отмечает Президент, Украина нуждается не только в экономическом сотрудничестве с ЕС, «но прежде всего – в кардинальном расширении человеческих контактов».



«Это нужно не власти, а обществу, каждому гражданину. Украинское руководство сделает все для выполнения Национального плана по введению безвизового режима», — пишет Виктор Янукович.



Глава государства также выразил надежду, что «европейская сторона поймет наши возможности и ограничения и поможет гражданам Украины в реализации их права на свободу передвижения».